Bau der neuen Hochbahn am Frankfurter Flughafen kommt voran

IN ACHT MINUTEN

Die neue Flughafenbahn PTS soll mit Eröffnung des Terminals 3 im Jahr 2025 in Betrieb gehen und dann tagsüber alle zwei Minuten zwischen den Terminals verkehren. 4000 Passagiere pro Stunde sollen so befördert werden. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang, davon 3,5 Kilometer in Hochlage. Fahrzeit: acht Minuten. Die fahrerlose Bahn rollt auf Gummireifen auf einem Betonfahrweg, in der Spur gehalten von einem zentralen Schienenführungssystem. Die elektrische Antriebstechnik befindet sich im Fahrzeugboden. (db)