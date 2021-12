Begehrte Salzbachtalbrücken-Stücke wechseln den Besitzer

Knapp 650 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. (Foto: Lukas Görlach)

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Wie begehrt einfache Stücke Beton doch sein können – Dutzende Leser dieser Zeitung nutzten am Freitag die Gelegenheit, sich ein Stück Salzbachtalbrücke mit nach Hause zu nehmen. Im Hof des Wiesbadener Pressehauses wechselten etliche Brücken-Brocken gegen eine Spende für die Aktion „ihnen leuchtet ein Licht“ den Besitzer. Knapp 650 Euro kamen bei der gemeinsamen Aktion dieser Zeitung und der Autobahn GmbH für den guten Zweck zusammen.

So manchem Wacker steht noch eine echte Karriere bevor: Einer geht beispielsweise als Andenken für eine Ex-Wiesbadenerin nach Übersee. Andere werden an Lokalpatrioten verschenkt oder landen als Sammlerstück in heimischen Vitrinen. Gleich mehrere Brückenstücke sicherte sich auch das Stadtmuseum. Sie landen als Teil der Wiesbadener Verkehrsgeschichte im Magazin des Museums, und wer weiß: Vielleicht kommen sie in vielen Jahren bei einer Ausstellung ja mal ganz groß raus...