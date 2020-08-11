Dienstag, 11.08.2020 - 04:30
3 min
Bei der digitalen Kfz-Neuzulassung klemmt es noch häufig
Von Achim Preu
Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen
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Achim Preu Kommentar zur Neuwagen-Anmeldung: Nachbessern
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