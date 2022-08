Bekommen Armutssorgen eine neue Qualität?

Zur Person

Prof. Dr. Anne Lenze (Jahrgang 1959) ist Rechtswissenschaftlerin, promovierte 1988 und war unter anderem zwischen 1989 bis 1996 am Sozialgericht Bremen als Richterin tätig. Ab 1996 arbeitete sie zunächst als Professorin für Familien-, Jugendhilfe- und Sozialrecht am Fachbereich Sozialpädagogik der Hochschule Darmstadt (HDA), es folgte 2004 die Habilitation an der Goethe-Uni Frankfurt. Aktuell ist sie Sozialrechtsprofessorin im Fachbereich Soziale Arbeit an der HDA. Lenze forscht seit Jahren zu Armutsfragen und ist unter anderem auch Autorin im Verfassungsblog.