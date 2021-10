Besserwisser oder Nichtswisser? – Weinx1 im Quiz

Reife Trauben hängen an den Weinstöcken. (Foto: Regina Trabold )

Mainz - In insgesamt zwölf Folgen der zweiten Staffel von Weinx1 haben die beiden Weinexperten und Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth über Wein und Genuss degustiert und diskutiert und Ihnen das Kultgetränk schmackhaft gemacht. Welcher Wein passt zu welchem Essen, wie lebt es sich als Winzer und was sind die wichtigsten Weinwettbewerbe? Sie haben gut aufgepasst und können die Antworten im Schlaf aufsagen? Besserwisser oder Nichtswisser? Das ist hier die Frage. Quizzen Sie sich durch die zehn Fragen zum Podcast.

Eine dritte Staffel wird es ab November geben.

Weinx1 ist überall verfügbar

