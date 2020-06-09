Dienstag,
09.06.2020 - 12:21
2 min
Betriebsrenten-Kürzung: Opel-Belegschaft „entrüstet“
Opel plant bei den Betriebsrenten der Mitarbeiter Einschnitte. Dagegen geht der Opel-Betriebsrat auf die Barrikaden. Die Entrüstung in der Belegschaft sei groß.
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
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