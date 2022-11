Betrug in Testzentren? Zwei Männer in Roßdorf festgenommen

Der Schnelltest ist in Deutschland für die meisten Menschen derzit nicht kostenlos erhältlich. Gegen die Zuzahlung plädieren Experten immer wieder. (© dpa)

Roßdorf - Zwei 26 und 29 Jahre alte Männer aus Roßdorf sind am frühen Dienstagmorgen von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Südhessen festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, schlossen sich den Festnahmen zeitgleich mehrere Durchsuchungen in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg an – darunter Roßdorf, Ober-Ramstadt, Griesheim, Groß-Zimmern und Dieburg. Gegen die Männer liegt der Verdacht des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges im Zusammenhang mit dem Betrieb von Corona-Schnelltestzentren zum Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung vor.

Als Betreiber von 39 Testzentren, teilweise zusammen mit selbständigen „Franchise-Partnern” an mehreren Standorten in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, sollen der 26- und 29-Jährige durch betrügerisch abgerechnete Leistungen einen Schaden von schätzungsweise mehr als einer Million Euro verursacht haben. „Der Vorwurf lautet, dass gar keine Tests vorgenommen, aber dennoch mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet wurden”, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann, auf Anfrage.

Die Frage war: Gibt es Drahtzieher?

Dass der Verdacht auf die Roßdörfer gefallen ist, ist einem Zufall zu verdanken. „Ein aufmerksamer Bürger hat in Roßdorf eine Kiste mit einer erheblichen Anzahl an negativen Corona-Tests gefunden und sich bei der Polizei gemeldet”, sagt Hartmann. Dabei handelte es sich nicht um Teststreifen, sondern die Ergebnisse, die auf DIN-A4-Seiten ausgedruckt waren. „Die hohe Anzahl hat den Anfangsverdacht begründet, dass hier etwas nicht stimmt”, erklärt Hartmann. Daraufhin habe das Zentrale Ermittlungskommissariat 20 der Darmstädter Kriminalinspektion, zuständig für den Fachbereich der Wirtschaft- und Umweltkriminalität, die Ermittlungen aufgenommen. „Die zentrale Frage war: Gibt es Drahtzieher in diesem Fall”, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Weil sich der Verdacht im Zuge der Untersuchungen zunehmend erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt über das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für 13 Privatwohnungen und Firmenräume. Zudem wurden für die beiden Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Beschlüsse, die sich auch auf die Wohnungen von sieben weiteren mutmaßlichen Mittätern erstreckten, wurden am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr vollstreckt. Beide Haupttatverdächtigen wurden in ihren Wohnungen in Roßdorf festgenommen. Bereits im November 2021 sei das Duo erstmals in den Fokus der Kriminalbeamten geraten – basierend auf dem Verdacht des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs zum Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung.

Umfangreiches Beweismaterial

Bei den Durchsuchungen, die schlussendlich 21 Objekte umfassten, sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld, digitale Datenträger und Testdokumentationen. Zudem wurden zwei Fahrzeuge zwecks Vermögenssicherung in amtliche Verwahrung genommen. Als Zufallsfund stießen die Ermittelnden in einer Wohnung in Darmstadt zudem noch auf rund 270 Gramm Haschisch. Die beiden festgenommenen Beschuldigten wurden am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen richten sich zudem gegen weitere mutmaßlich Tatbeteiligte im Alter zwischen 21 und 38 Jahren, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Untersuchungen zu den weiteren Hintergründen und die nun anstehenden Auswertungen des sichergestellten Beweismaterials dauern derweil an: „Es liegt noch ganz viel Arbeit vor uns”, betont Hartmann. Vor allem die Rolle der einzelnen Franchise-Nehmer müsse noch geklärt werden. „Es interessiert uns, ob sie Gehilfen oder Mittäter sind”, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.