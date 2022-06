Betrunkene verhindern Flug nach Las Vegas

Ein Flugzeug hebt ab. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT - Unmittelbar vor dem Start nach Las Vegas musste eine Maschine am Frankfurter Flughafen wieder zum Gate zurückkehren. Den Start verhindert hatten zwei angetrunkene Passagiere, die zuvor der Crew gedroht hatten.

Die beiden Männer im Alter von 39 und 40 Jahren waren laut Polizei offensichtlich betrunken. Als die Flugbegleiter ihnen den Alkohol verweigerten, bedrohten die Männer die Crew mit den Worten „You will get big Problems at the flight”. Anschließend nahmen sie ihre Smartphones in die Hand, führten unerlaubt ein Videogespräch und filmten dabei ohne Erlaubnis die Crewmitglieder. Nachdem nun auch die übrigen Passagiere aufgrund des Verhaltens der beiden Männer unruhig wurden, entschied der Kapitän des Fluges zum Gate zurückzukehren und die beiden Störenfriede durch die Bundespolizei abholen zu lassen.

Gegen die beiden polnischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten beide jeweils eine Sicherheitsleistung von 528,50 Euro für das zu erwartende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren hinterlegen.

Der Flug konnte mit zweieinhalb Stunden Verspätung den Flughafen Frankfurt Richtung USA verlassen.