Betrunkener Autofahrer stürzt an Salzbachtalbrücke fast ab

WIESBADEN - An der gesprengten Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden ist ein betrunkener Autofahrer beinahe von der Autobahn 66 hinab in den Abgrund gestürzt. Nur ein zur Sicherheit aufgeschütteter Schutzwall verhinderte nach Angaben der Polizei vom Freitag einen Unfall.

Demnach kam der 39-Jährige in der Nacht zum Freitag wegen seiner starken Alkoholisierung zunächst von der Straße ab und durchbrach dann die Baustellenabsicherung. In dem als letzten Schutz errichteten Sandhaufen blieb er stecken. Die Polizei nahm den Mann fest. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,3 Promille. Es entstand ein Schaden von knapp 12.000 Euro.

Die Salzbachtalbrücke war wegen gravierender Bauschäden im Sommer zunächst gesperrt und dann gesprengt worden. Bis eine neue Autobahnbrücke gebaut ist, ist die A66 in dem Bereich komplett gesperrt.