Bewaffneter Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (© Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - - Ein bewaffneter Mann mit Motorradhelm hat in Frankfurt mehrere Fahrzeuge beschädigt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Dienstagmorgen seien mehrere Notrufe eingegangen, wonach ein Mann mit Helm durch das Frankfurter Nordend ziehe. Die Beamten fanden den Täter und forderten ihn auf, seine Hände zu zeigen. Daraufhin habe der Mann mit seinen Fingern Pistolen geformt und auf die Beamten gezielt. Letztlich nahmen die Polizisten ihn fest.

Mit der Hilfe von Zeugen wurden zwei große Fleischermesser und ein Brotmesser gefunden, die der Mann mutmaßlich weggeworfen hatte. Laut Polizei zerschnitt der Mann die Sitzbank eines Oldtimer-Motorrads und den Reifen eines Autos. Der Täter kam in eine psychiatrische Klinik.