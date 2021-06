Bilanz des Gewitters von Montagabend für Darmstadt-Dieburg

Umgestürzter Baum auf Landstraße. (Foto: Feuerwehr Breuberg)

DARMSTADT-DIEBURG - Es blitzte, donnerte und krachte am Himmel. Doch das Gewitter, das am späten Montagabend über den Landkreis Darmstadt-Dieburg hinwegzog, hinterließ glücklicherweise keine nennenswerten Spuren.

Blitzeinschlag in Dieburg

„Im Grunde waren wir in Darmstadt-Dieburg überhaupt nicht betroffen“, zieht Kreisbrandinspektor Heiko Schecker am Dienstag Bilanz. Ein einziger Keller sei ausgepumpt worden. Der Einsatz sei in Weiterstadt vonstatten gegangen. Aber ob es sich dabei tatsächlich um die Folgen des Gewitters handelte oder nicht doch eher um einen technischen Defekt am Haus, das ließ Schecker offen.

In Dieburg habe ein Blitzeinschlag in ein Hausdach dazu geführt, dass die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst worden sei. Katrin Pipping vom Polizeipräsidium Darmstadt ergänzt: „Durch den Blitzeinschlag sind mehrere Dachziegel herunter gefallen. Verletzt wurde niemand.“ Zudem sei dort eine Glühbirne explodiert. Das Unglück ereignete sich um kurz vor 22 Uhr.

Katrin Pipping teilt die Einschätzung, dass der Landkreis glimpflich davongekommen ist. „Wir hatten Glück, was die Auswirkungen betrifft“, sagt sie. In ganz Südhessen habe die Polizei lediglich vier, fünf Einsätze wegen des Gewitters gehabt.

Kreisbrandinspektor Heiko Schecker verweist darauf, dass eine Gewitterzelle in Beerfelden im Odenwaldkreis für mehr Arbeit bei den dortigen Feuerwehren gesorgt habe. „Bei uns dagegen hat es die Nacht schön durchgeregnet“, sagt Schecker. Gut für Wald, Wiesen und das Grundwasser.