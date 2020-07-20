Biontech-Impfstoff: Auch in Deutschland positive Ergebnisse

GHSWGybtYFOPnJ9hqTIwnPOfnJIzMKW0VTEypacynKDtGzI1nJqeMJy0MJ4tnJ0tH3E1ozEyoaEun3DhVR5uL2uxMJ0tMTSmVR1unJ56MKVtDzyiqTIwnT5ioT9anJHgIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VRqlo8BsLaWcqTShozyyovOynJ5yovORMJSfVUc1pvOZnJIzMKW1ozptqz9hVQZjVR1coTkco25yovOQo3WiozRgFJ1jMaA0o2MzYHEip2IhVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4tnTS0qTHtqJ5xVT1cqPOxMKVtEIHtIzIlnTShMTk1ozqyovO6qKVtDzIfnJIzMKW1ozptMTIlVTqyp2SgqTIhVRI1pz9jj6Ecp2AbMJ4tIJ5co24tMfB8nUW0YPOfMJq0MFOxMKVtH3OyrzyuoTymqPOzj7klVRygoKIhqTuypzSjnJIhVTSgVR1ioaEuMlOgnKDtq2IcqTIlMJ4tpT9mnKEcqzIhVRIlM2Ivozymp2IhVTS1plOeoTyhnKAwnTIhVSEyp3EmVUAynJ5ypvOWoKOzp3EiMzLgF2ShMTyxLKEyovOhLJAbYt==
Iz9lVTIcozyaMKVtJzIcqPO2MKWgMJkxMKEyVRWco250MJAbVTWypzIcqUZtMKWmqTHt4bPrMKWgqKEcM2IhMTKvtWjtHzImqJk0LKEyVTEypvOuqJAbVTyhVTEyovOIH0RtoTS1MzIhMTIhVTgfnJ5cp2AbMJ4tH3E1MTyyovOuovOAMJ5mL2uyovOxMKVtHTuup2IhVTIcoaZtqJ5xVUc3MJxhVR51ovO2MKYQgzMzMJ50oTywnUDtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtqz9loZBxqJMcM2HtEKWaMJWhnKAmMFOuqJAbVToQiUVtMTyyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVRIhMTHtDKOlnJjtM2ImqTSlqTI0MJ4tITImqUZhVSIhMPOxnJHtMzSfoTIhYPO3nJHtDzyioaEyL2ttqJ5xVTEypvOYo29jMKWuqTyioaAjLKW0ozIlYPOxMKVtIIZgHTuupz1un29hrzIlovODMzy6MKVtoJy0qTIcoTIhYPOzj7klVTEyovOcovOxMKVtEJ50q2ywn2k1ozptLJ0tq2IcqTImqTIhVTMipaEaMKAwnUWcqUEyozIhVRguozEcMTS0MJ4t4bPrDx5HZGLlLwUvtWjtMJWyozMuoTkmVUOip2y0nKLtLKImYt==
CTtlCxIlM2Ivozymp2HtLKIwnPOvMJxtozyyMUWcM2IlVREip2yypaIhMmjinQV+
H28tq3IlMTIhVTEyovOOozquLzIhVUc1Mz9fM2HtLzIlMJy0plOvMJxtozyyMUWcM2IlVREip2yypaIhMlQvtW5lo2W1p3EyVRygoKIhLJ50q29lqTIhVT1cqPOOoaEcn8B2paOypz4tqJ5xVSDgJzIfoTIh4bPpVTMyp3EaMKA0MJkfqP4tVSquplOuqJLt4bPrMTSmVSOiqTIhrzyuoPOzj7klVT1ynUWypzHtqzIlp2AbnJIxMJ5yVUMipaEynJkbLJM0MFOGL2u1qUcgMJAbLJ5cp21yohXNaPOaMJqyovOxnJHtD29lo25uYHglLJ5enTIcqPOQo3McMP0kBFObnJ5xMKI0MFjtp28tDzyioaEyL2thVRShqTyej7MlpTIlYFO1ozDtIP1nMJkfYHygoKIhLJ50q29lqTIhVUqypzEyovO2o24tEKujMKW0MJ4tLJkmVUqyp2IhqTkcL2ttMfB8pvOynJ5yovOGL2u1qUbtqz9lVRglLJ5enTIcqTIhVTE1pzAbVTIcozIhVRygpTMmqT9zMvOuozqyp2IbMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnTSvMJ4gp2yyYJEcMF1iMzMcrzyyoTkyYJAipz9hLKqupz5upUNgnF11nzy5HwZvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
DKIwnPOxnJHtIzIlqUYQcTqfnJAbn2IcqPO3nKWxVUOip2y0nKLtLzI3MKW0MKDhVRygpTMlMJSeqTyiozIhVUqupzIhVTEyoJ5uL2tt4bPrMT9mnKAuLzwQcT5anJpfVTqyozIlMJkfVT1coTDtLzymVT1iMTIlLKDtLKImM2IjpfBxM3DtqJ5xVUElLKEyovOhqKVtqz9lj7kvMKWaMJuyozDtLKIz4bPpYvQvtW5UMJkyM2IhqTkcL2uyVUA0j6Eln2IlMFOBMJWyoaqcpzg1ozqyohXNaPNbMKE3LFOapzyjpTKQcTuhoTywnTHtH3ygpUEioJHtqJ5xVSWyLJg0nJ9hMJ4tLJ4tMTIlVRIcoaA0nJAbp3EyoTkyXFOmMJyyovOyoaE3MJEypvO2o24tp2IfLaA0VUAjo250LJ4tqzIlp2Abq3IhMTIhVT9xMKVtn29hoaEyovQvtW5gnKDtMJyhMzSwnTIhVR1uj59hLJugMJ4tLzIbLJ5xMJk0VUqypzEyohXNaP4=
H2Abq2Ilq2yyM2IhMTHtGzIvMJ53nKWeqJ5aMJ4tq3IlMTIhVT5cL2u0VTMyp3EaMKA0MJkfqP4t4bPrE2IhMKWyoTjtq2Icp2IhVTEcMFORLKEyovOxLKWuqJLtnTyhYPOxLKAmVRWBIQR2ZzVkVUAcL2uypvOuozqyq2IhMTI0VUqypzEyovOej7MhoaEyVT1cqPOynJ5yoFObLJ5xnTSvLzSlMJ4tIzIlqUYQcTqfnJAbn2IcqUAjpz9znJmvtWjfVUAiVRWco250MJAbVUIhMPODMzy6MKVtq2IcqTIlYvOWoFOFLJugMJ4tMTIlVTWcp2uypzyaMJ4tH3E1MTyyVUq1pzEyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTyhp2qyp2SgqPN2ZPOaMKA1ozEyovOHMJyfozIboJIlVTygVRSfqTIlVUMiovNkBPOvnKZtAGHtFzSbpzIhVTEypvOWoKOzp3EiMzLgF2ShMTyxLKDtnJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5ypvORo3AcMKW1ozptM2ImpUWcqUc0Yt==
CUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8ipTkurJIlYzqfo21yrP5wo20inJ50MJqlLKEco24iZF9aoT9gMKtgpTkurJIlYzcmVw48Y3AwpzyjqQ48M2kioJI4YKOfLKyypvOxLKEuYJyhqTIapzS0nJ9hYJyxCFVkM2L2ZmV0nJcdAJ0lrKc4VvOxLKEuYKOfLKyfnKA0YJyxCFW2YJZ0LzqmAwAzqzkzqP1mqPVtMTS0LF13nJE0nQ0vAGt4VvOxLKEuYJuynJqbqQ0vZmZjVw48Y2qfo21yrP1joTS5MKV+CTEcqvOcqTIgpUWipQ0vqzyxMJ8vVTy0MJ1mL29jMFOcqTIgqUyjMG0vnUE0pUZ6Yl9mL2uyoJRho3WaY1McMTIiG2WdMJA0Vw48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vozSgMFVtL29hqTIhqQ0vD29lo25uBvORLKZtIzylqKZtM8B2oz50VRI1pz9jLFOeMJyhMFOTMKWcMJ4vCwkgMKEuVTy0MJ1jpz9jCFWxqKWuqTyiovVtL29hqTIhqQ0vHSDkGGRjHlVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vqTu1oJWhLJyfIKWfVvOwo250MJ50CFWbqUEjpmbiY2ymqTu1oJWmYzqfo21yrP5wo20iMRZknJIUEauxZyVjL0ubryydIKMAnxS5GHZ4q055BUyADmu4GJx4ZH0kBUyBIwtkJzcSZH9HGzcBIRI5GHqBn0kgpUqnI2Z9Y3Olo2McoTH6ozI3YKMcMTIiYGVlAUtkZwLvVP8+CT1yqTRtnKEyoKOlo3N9VaIjoT9uMREuqTHvVTAioaEyoaD9VwVjZwNgZQpgZwOHZGV6AGV6ZwNhZQNjJvVtYm48oJI0LFOcqTIgpUWipQ0vMTImL3WcpUEco24vVTAioaEyoaD9VxImVTymqPO6qFOzpfB8nPjtqz9hVTIcozIlVUc3MJy0MJ4tD292nJDgZGxgI2IfoTHtnJ4tEKIlo3OuVUc1VUAjpzIwnTIhYPOuLzIlVTWypaIbnJqyozDtp2yhMPOxnJHtJzIcL2uyovOhnJAbqPV+CP9xnKL+