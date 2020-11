Biontech: Impfstoff bietet mehr als 90-prozentigen Schutz

Der Hauptsitz des Biotechnologie-Unternehmens Biontech in Mainz. Das Unternehmen engagiert sich intensiv in der Forschung zu einem Corona-Impfstoff. (Foto: dpa)

MAINZ - Biontech hat die mit Spannung erwarteten ersten Daten der Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes vorgelegt. Nach der Vorlage von Daten von 94 an Covid-19 erkrankten Testteilnehmern weise „die Verteilung zwischen den Impfstoff- und Placebogruppen auf eine Wirksamkeit von über 90 Prozent hin. „Das bedeutet, dass 28 Tage nach Impfbeginn ein Impfschutz vorliegt. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.

Die Impfung wird in zwei Dosierung im Abstand von 21 Tagen durchgeführt“, so Biontech. Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen will den Antrag auf Notfallzulassung bei der FDA in der dritte Novemberwoche einreichen.





