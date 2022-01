Biontech-Impfstoff: Es gibt viel zu wenig

„Politik muss endlich Lösungen anbieten“

„Die weiter anhaltende Kontingentierung des Biontech-Impfstoffes macht die Arbeit in den Hausarztpraxen natürlich nicht leichter. Hier muss die Politik endlich Lösungen anbieten“, sagt Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Das Ganze mache erneut deutlich, dass der Flaschenhals aktuell nicht die Zahl der Impfstellen sei, sondern die Verfügbarkeit des Impfstoffes.

„Glücklicherweise steht, wenn die aktuell geplanten Lieferungen so umgesetzt werden, mit dem Moderna-Impfstoff ein gleichwertiger Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung“, so Weigeldt weiter. Die Hausärztinnen und Hausärzte achteten natürlich darauf, „dass das Biontech-Vakzin vorrangig für die Patientinnen und Patienten unter 30 verwendet wird, für die es aktuell keine Alternative gibt“.