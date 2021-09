Biontech: Impfstoff-Zulassung für Kinder soll bald kommen

Ein Junge mit Maske hat eine Impfung bekommen. (Symbolfoto: Albert - stock.adobe)

MAINZ - Der Impfstoffpionier Biontech rechnet in wenigen Wochen mit einem Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige. „Wir bereiten bereits die Produktion vor“, sagte Biontech-Gründerin Özlem Türeci dem Spiegel. Noch in diesem Jahr könnten die ersten Kinder unter zwölf Jahre geimpft werden. Der Impfstoff werde weniger hoch dosiert. Die bereits vorliegenden Studienergebnisse müssten nur noch für die Zulassungsbehörden aufbereitet werden. „Es sieht gut aus, alles läuft nach Plan“, sagte Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin. Bis Ende des Jahres werden auch Studiendaten zu Impfstoffen für jüngere Kinder ab sechs Monaten erwartet.



„Wir werden schon in den kommenden Wochen weltweit den Behörden die Ergebnisse aus unserer Studie zu den Fünf- bis Elfjährigen vorlegen und eine Zulassung des Impfstoffes für diese Altersgruppe beantragen, auch hier in Europa“, erläuterte Özlem Türeci. Seit Ende März läuft eine klinische Studie mit gesunden Kindern unter zwölf Jahren, in der drei verschiedene Dosierungen in verschiedenen Altersgruppen untersucht werden. Auch der US-Impfstoffhersteller Moderna testet sein Vakzin für Kinder in einer bereits laufenden klinischen Studie.

Auch für die Anpassung des Impstoffes für die Corona-Varianten laufen Studien. „Wir sind sehr gut unterwegs“, hatte Biontech-Vorstandschef Sahin zuvor in Frankfurt auf einer Tagung berichtet. Mit einer Auffrischungsimpfung könne man die Delta-Variante gut in den Griff bekommen. Bisher gebe es keine Supermutante.