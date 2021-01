Biontech-Paar Sahin/Türeci: Ein außergewöhnliches Duo

Auszeichnungen

Ugur Sahin

1995: Vincenz Czerny-Preis der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie

1995: Merit Award der American Society of Clinical Oncology

1997: Calogero-Paglierello-Forschungspreis der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes

2006 und 2010: GO-Bio-Preis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

2017/2018: ERC Advanced Grant in Life Sciences

2019: Deutscher Krebspreis



Özlem Türeci

1995: Vincenz-Czerny-Preis der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie

1997: Calogero-Pagliarello-Forschungspreis der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes

2020: Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Gemeinsam

2005: Georges-Köhler-Preis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie

2020: Financial Times Person of the Year

2021: Axel Springer Award