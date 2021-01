Biontech will Krebstherapie revolutionieren

Weltweite Konkurrenz

Biontech steht auf dem Feld der Krebsimpfstoffe weltweit in Wettbewerb mit anderen Biotechnologieunternehmen. Einer der Konkurrenten ist das US-Unternehmen Moderna, welches ebenfalls bereits einen eigenen Corona-Impfstoff auf der mRNA-Technologiebasis entwickelt hat, der in den USA und Europa zugelassen wurde. Und in Deutschland setzt Curevac ebenfalls seit Jahren auf die Entwicklung von Krebsimmuntherapien. Verschiedene RNA-basierte Ansätze befinden sich in klinischen Studien.