Bischof Kohlgraf: „Ich will eine andere Kirche”

Mainz. „Eine solche Kirche will ich nicht.” Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat in der Pressekonferenz am Mittwoch deutliche Worte für die Rolle der Verantwortlichen im Bistum gefunden, die jahrzehntelang sexuellen Missbrauch vertuscht hätten. Auf diese Weise habe sich die Kirche abgegrenzt und ihrer Verantwortung nicht gestellt. Er finde es „unaussprechlich widerwärtig, wenn derartige Verbrechen von Tätern religiös begründet werden”, sagte Kohlgraf in Mainz. Er sprach erneut von einem „systemischen Versagen”. „In dem Ausmaß hatte ich es nicht für möglich gehalten”, sagte Weihbischof und Generalvikar Udo Bentz. Er betonte mit Blick auf Kohlgrafs 2018 verstorbenen Vorgänger, Bischof Karl Lehmann, den „Graben zwischen öffentlicher Rede und internem Handeln”.