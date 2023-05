Blicke nach oben: Botschaften am Himmel über Rhein-Main

Rhein-Main. Dafür braucht es nicht einmal eine göttliche Eingebung: Aufmerksame Beobachter werden am frühen Donnerstagnachmittag „himmlische Botschaften” wahrnehmen können. Dabei sollte lediglich ein Blick gen Firmament genügen. Dort werden nämlich die Flieger der „Skytexter” in einer Fünferformation über das Rhein-Main-Gebiet fliegen und Grußbotschaften am Himmel zeichnen. Laut einer Pressemitteilung möchte das Pilotenteam damit einen Frühlingsgruß an die Region senden.