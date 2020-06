Bombe auf Frankfurter Messegelände entschärft

Bei Bauarbeiten auf dem Messegelände Frankfurt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (Symbolbild: Fredrik von Erichsen/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Hessen haben am Freitag eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Messegelände erfolgreich entschärft. Die Absperrungen zum Gefahrenbereich würden aufgehoben, berichtete die Feuerwehr Frankfurt am frühen Nachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Weltkriegsbombe auf dem Messegelände konnte durch den Kampfmittelräumdienst des RP Darmstadt erfolgreich entschärft werden. Die Absperrungen zum Gefahrenbereich werden aufgehoben. Danke Frankfurt! Danke allen Beteiligten!#Entschärfung #Weltkriegsbombe #Frankfurt #Messe pic.twitter.com/AXQQXCXp6K— Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 5, 2020



Der Sprengkörper amerikanischer Herkunft war am Dienstag bei Bauarbeiten am Frankfurter Messegelände entdeckt worden. Bereits seit Freitagmorgen mussten etwa 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Für diejenigen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, war in einer Messehalle außerhalb des Evakuierungsgebiets eine Betreuungsstelle eingerichtet worden.