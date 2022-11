Bombenfund in Biebrich: Autobahn und Zugstrecke gesperrt

In der Bernhard-May-Straße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich wurde am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt (© Sascha Kopp)

Wiesbaden - Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Entsprechende Meldungen, die Leser dieser Zeitung zukommen ließen, wurden von der Stadt Wiesbaden bestätigt. Nach Angaben der Behörden soll der Sprengkörper etwa 125 Kilogramm schwer sein und muss voraussichtlich noch am heutigen Mittwoch entschärft werden. Weil der Fundort in der Biebricher Bernhard-May-Straße inmitten eines Wohngebietes liegt, ist eine Evakuierung unvermeidbar.

Mittlerweile wurde ein 750 Meter großer Sicherheitsradius um den Fundort herum als Evakuierungszone festgelegt. In diesen fallen die Wohngebäude von mehr als 2000 Menschen, aber auch die Haupt-Bahntrasse zum Wiesbadener Hauptbahnhof und die Autobahn A671. Nach aktuellen Angaben der Stadt Wiesbaden ist die Autobahn zur Stunde noch befahrbar, soll aber in den nächsten Stunden gesperrt werden. Von der anstehenden Sperrung betroffen sein wird dann auch die A66-Abfahrt Mainzer Straße. Autofahrer, die von Frankfurt kommend auf der A66 unterwegs sind, werden dann an der Ausfahrt Erbenheim von der Autobahn geleitet. Wann genau die Sperrung erfolgt, hängt vom weiteren Fortgang der Evakuierungsmaßnahmen ab. Die Züge fahren bis zur Entschärfung nur bis zum Bahnhof Wiesbaden-Ost. Der Zuschnitt der Sicherheitsvorkehrungen ist Sache des Regierungspräsidiums Darmstadt, dessen Experten bereits mit der Angelegenheit betraut sind.

Betroffene werden gebeten, sich nach Möglichkeit eine private Ausweichunterkunft zu suchen. Laut Angaben der Stadt werden im weiteren Verlauf der Evakuierung auch noch Notunterkünfte eingerichtet, deren Standort zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Ab 16.30 Uhr wird ein Bürgertelefon eingerichtet, das über die Rufnummer 0611-318800 erreichbar ist. „Eingeschränkt gehfähige oder nicht mobile Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu den Betreuungsstellen oder eine Verlegung in eine Klinik benötigen, können sich ebenfalls unter der Rufnummer 0611-318800 melden”, heißt es in einer zugehörigen Pressemitteilung der Stadt Wiesbaden.

Die Bombe wurde im Tagesverlauf bei Bauarbeiten freigelegt. Offenbar sollte beim Abriss eines Hauses eine Bodenplatte entfernt werden. Unter dem Beton kam der Sprengsatz dann zum Vorschein.

Sicherheitskräfte von Landes- und kommunalen Polizeieinheiten, Feuerwehr und Hilfsorganisationen sind bereits damit beschäftigt, Menschen aus dem Umkreis des Fundortes aus ihren Häusern zu klingeln. Für viele Bewohner des Viertels ist es bereits die zweite Evakuierung binnen eines guten Jahres: Am 6. November 2021 war die ebenfalls in der Nachbarschaft liegende Salzbachtalbrücke gesprengt worden.

Erst Anfang September war im Wiesbadener Stadtteil Kastel zur großräumigen Evakuierung eines Wohngebietes gekommen. Auslöser war auch hier der Fund einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten. Der Sprengkörper war 250 Kilogramm schwer und musste ebenfalls noch am gleichen Tag entschärft werden.

Wir melden uns, sobald weitere Informationen zur Verfügung stehen.