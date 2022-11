Bombenfund in Biebrich: Entschärfung läuft

In der Bernhard-May-Straße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich wurde am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt (© Sascha Kopp)

Wiesbaden - Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden ist der Sprengkörper etwa 125 Kilogramm schwer sein und muss noch im Laufe des heutigen Mittwochs entschärft werden. Weil der Fundort in der Biebricher Bernhard-May-Straße inmitten eines Wohngebietes liegt, war eine Evakuierung unvermeidbar. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst konnte die geplante Entschärfung um 19.30 Uhr nicht beginnen, weil das zu evakuierende Gebiet vergrößert werden musste. Betroffen sind Teile der Borkholder Straße, Diltheystraße und Kasteler Straße. Mittlerweile sind die Arbeiten zur Entschärfung des Blindgängers aber gestartet.

Eine Sicherheitszone in 750 Metern Umkreis um den Fundort war schon am Nachmittag eingerichtet worden. In diesen fielen die Wohngebäude und Arbeitsstätten von mehr als 2000 Menschen, unter anderem die Henkell-Sektkellerei. Die Evakuierung wurde nach einer kurzfristigen Ausweitung des Bezirks mittlerweile abgeschlossen. Von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen sind auch die Haupt-Bahntrasse zum Wiesbadener Hauptbahnhof und die Autobahn A671, die vorübergehend gesperrt bleiben müssen. Von der Sperrung betroffen ist auch die A66-Abfahrt Mainzer Straße. Autofahrer, die von Frankfurt kommend auf der A66 unterwegs sind, werden an der Ausfahrt Erbenheim von der Autobahn geleitet.

Die Züge fahren bis zur Entschärfung nur bis zum Bahnhof Wiesbaden-Ost. Eswe Verkehr hat einen Bus-Pendelverkehr eingerichtet, um Fahrgäste zwischen den beiden Bahnhöfen zu transportieren. Von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen sind auch die regulären Buslinien 3, 6, 33 und 39 und zwar in beiden Fahrtrichtungen. „Es ist mit erheblichen Verspätungen auf den betroffenen Strecken im gesamten Liniennetz zu rechnen”, warnt die Stadtverwaltung. Der Zuschnitt und die Dauer der Sicherheitsvorkehrungen liegt im Ermessen des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Betroffene wurden gebeten, sich nach Möglichkeit eine private Ausweichunterkunft zu suchen. Wer keine private Möglichkeit fand, für den wurde im Gymnasium am Mosbacher Berg, Mosbacher Straße 59, eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort sind zur Stunde etwa 20 Personen untergebracht und warten auf die Freigabe des Gebietes nach erfolgter Entschärfung. Seit 16.30 Uhr ist ein Bürgertelefon eingerichtet, das über die Rufnummer 0611-318800 erreichbar ist. „Eingeschränkt gehfähige oder nicht mobile Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu den Betreuungsstellen oder eine Verlegung in eine Klinik benötigen, können sich ebenfalls unter der Rufnummer 0611-318800 melden”, heißt es in einer zugehörigen Pressemitteilung der Stadt Wiesbaden.

Die Bombe wurde im Tagesverlauf bei Bauarbeiten freigelegt. Offenbar sollte beim Abriss eines Hauses eine Bodenplatte entfernt werden. Unter dem Beton kam der Sprengsatz dann zum Vorschein.

Die Grafik zeigt den Evakuierungsradius im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. (© VRM, Quelle: Stadt Wiesbaden) Sicherheitskräfte von Landes- und kommunalen Polizeieinheiten, Feuerwehr und Hilfsorganisationen waren schon seit dem frühen Nachmittag damit beschäftigt, Menschen aus dem Umkreis des Fundortes aus ihren Häusern zu klingeln. Für viele Bewohner des Viertels ist es bereits die zweite Evakuierung binnen eines guten Jahres: Am 6. November 2021 war die ebenfalls in der Nachbarschaft liegende Salzbachtalbrücke gesprengt worden. Anders als damals mussten diesmal keine Tiere des ebenfalls im Sperrradius befindlichen Tierheims in Sicherheit gebracht werden. Sicherheitskräfte von Landes- und kommunalen Polizeieinheiten, Feuerwehr und Hilfsorganisationen waren schon seit dem frühen Nachmittag damit beschäftigt, Menschen aus dem Umkreis des Fundortes aus ihren Häusern zu klingeln. Für viele Bewohner des Viertels ist es bereits die zweite Evakuierung binnen eines guten Jahres: Am 6. November 2021 war die ebenfalls in der Nachbarschaft liegende Salzbachtalbrücke gesprengt worden. Anders als damals mussten diesmal keine Tiere des ebenfalls im Sperrradius befindlichen Tierheims in Sicherheit gebracht werden.

Erst Anfang September war im Wiesbadener Stadtteil Kastel zur großräumigen Evakuierung eines Wohngebietes gekommen. Auslöser war auch hier der Fund einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten. Der Sprengkörper war 250 Kilogramm schwer und musste ebenfalls noch am gleichen Tag entschärft werden. Damals zog sich die Evakuierung länger hin als geplant, sodass die eigentliche Entschärfung erst in den Nachtstunden erfolgen konnte. Im aktuellen Fall in Biebrich scheinen sich derlei Schwierigkeiten nun nicht zu wiederholen.