Bouffier zu verlängertem Lockdown in Hessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Der zunächst bis Ende Januar befristete Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll in Hessen bis Mitte Februar verlängert werden. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach der Bund-Länder-Schalte am späten Dienstagabend mit.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll die Maskenpflicht in Hessen verschärft werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften solle künftig eine wirksamere Maskenpflicht eingeführt werden mit medizinischen Masken, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am späten Dienstagabend in Wiesbaden nach der Bund-Länder-Schalte an. In dem Beschlusspapier ist die Rede von sogenannten OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2.

Die komplette Aufzeichnung der Bouffier-PK





Hier sehen Sie die komplette Aufzeichnung der PK von Volker Bouffier, klicken Sie auf den Play-Button, um den Stream zu starten. Außerdem finden Sie den Stream auch hier auf YouTube.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)