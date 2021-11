Brennender Laster auf Autobahn - A5 voll gesperrt

Ein Lkw ist am Dienstag auf der A5 komplett ausgebrannt. (Foto: 5vision Media)

FRANKFURT - Ein brennender Lastwagen hat am Dienstag den Verkehr um den Frankfurter Flughafen teilweise zum Erliegen gebracht. Um 12.47 Uhr war bei der Polizei Frankfurt ein Notruf eingegangen, weil es auf der A5 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen gekommen war. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Anfrage bestätigt, geriet einer der beiden Laster infolge des Unfalls auf dem Standstreifen in Brand, die Feuerwehr rückte für Löscharbeiten an. Die Polizei sperrte umgehend die A5 in Richtung Darmstadt, wodurch es zu einem kilometerlangen Stau kam. Mittlerweile wurde eine Spur wieder freigegeben. Zudem wurden Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber angefordert, da es durch den Unfall zu Verletzten kam. Wie viele Verletzte es gibt und wie schwer ihre Verletzungen sind, das konnte die Pressestelle der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht mitteilen.