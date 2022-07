Brennender Lastwagen verursacht langen Stau auf A3

Ein Polizeifahrzeug. (Symbolfoto: dpa)

FRANKFURT AM MAIN - Ein brennender Lastwagen hat am frühen Mittwochmorgen auf der vielbefahrenen Autobahn 3 bei Frankfurt einen längeren Stau verursacht. Der Lkw-Fahrer bemerkte zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd, dass seine Achse heiß wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Anschließend sei er auf den Standstreifen gefahren, wo der Auflieger des Lastwagens zu brennen angefangen habe.

Der Fahrer konnte diesen von der Zugmaschine abkoppeln, die Feuerwehr löschte anschließend den Brand des Aufliegers, der mit Holz beladen war. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes wurden zwei Spuren der Autobahn gesperrt. Dadurch entstand laut Polizei ein Stau bis nach Obertshausen.