Bundespräsident Steinmeier kommt nach Mainz

Bereits bei ihrem ersten Treffen im Schloss Bellevue sprachen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Gerhard Trabert, Mainzer Obdachlosenarzt und Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie über weitere konkrete Projekte. (Foto: Bundesregierung/Liesa Johannssen-Koppitz)

MAINZ - Er hat es versprochen: Als Gerhard Trabert Anfang März zu Besuch bei Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ist, verspricht der Bundespräsident, dass es nicht bei einem Gespräch bleiben wird. Auch einen Besuch der Mainzer Obdachlosen-Ambulanz auf der Zitadelle stellt er dem Vorsitzenden des Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“ damals in Aussicht. Dieses Treffen in der Landeshauptstadt soll jetzt terminiert sein, dem SWR zufolge wird der Bundespräsident am Donnerstag, 2. Juni, um die Mittagszeit herum zu Besuch in Mainz sein.

Kein Kratzen an der Oberfläche

Dass dieses erste Treffen in Berlin kein Strohfeuer bleiben würde, hatte Trabert damals schon im Gefühl. Kein Kratzen an der Oberfläche sei es gewesen, erzählt Trabert uns damals im Interview, man habe konkrete Ideen und Projekte besprochen. Über eine Stunde lang hatte er sich mit dem Bundespräsidenten über Obdachlosigkeit, Armut und Krankheit ausgetauscht. Dass sich der Bundespräsident schon lange mit der Lage der Ärmsten und Verwundbarsten im Land auseinandersetze, das habe man gespürt.

Ein Treffen, das Steinmeier seinem in der Bundesversammlung unterlegenen Mitbewerber – Trabert war von den Linken unterstützt worden –direkt nach seiner Wiederwahl in Aussicht gestellt hatte. „Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können?“, hatte er ihn gefragt. Und Wort gehalten.

Mehr wollte Trabert damals aber noch nicht verraten. Steinmeiers Team wollte das Besprochene mitnehmen, sondieren, was realisierbar ist und wie, „und dann sprechen wir sicher auch öffentlich darüber“. Am 2. Juni könnte es jetzt soweit sein.