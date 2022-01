Bundespräsidentenwahl: Linke nominiert Mainzer Arzt Trabert

Professor Gerhard Trabert lehrt Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie. (Archivfoto: hbz/Kristina Schäfer)

MAINZ - Die Partei Die Linke will den Mainzer Sozialmediziner Prof. Gerhard Trabert als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) ins Rennen schicken. Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, habe ihn vor drei Wochen kontaktiert, berichtet Trabert im Gespräch mit dieser Zeitung. Er wolle seine Kandidatur nutzen, um soziale Themen in den Vordergrund zu rücken. „Ich sehe es als meine Pflicht an, diese Möglichkeit zu nutzen als Fürsprecher für die Ausgegrenzten und die Abgehängten in unserer Gesellschaft. Es geht bei der Kandidatur nicht um mich, sondern um die Themen.“ Dazu gehörten unter anderem die soziale Ungleichheit, die unzureichenden Möglichkeiten zur Partizipation durch Hartz IV oder die Situation geflüchteter Menschen.

Der weiterhin parteilose 65-Jährige hatte sich bereits bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Linken um das Direktmandat im Wahlkreis Mainz beworben und mit 12,4 Prozent der Stimmen das stärkste Ergebnis der Partei in Westdeutschland geholt.