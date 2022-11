Bürgerentscheid: Mehrheit für Abwahl von OB Feldmann

Möchte trotz Vorwürfen nicht vorzeitig als Frankfurter Oberbürgermeister zurücktreten: Peter Feldmann. (Archivfoto: dpa)

Frankfurt - Der Bürgerentscheid zur Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) ist erfolgreich. Bei der Abstimmung am Sonntag gab es eine klare Mehrheit gegen den umstrittenen Politiker, zudem wurde auch das notwendige Quorum von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten erreicht. Damit wird der 64-Jährige, der seit 2012 Frankfurter OB ist, abgewählt.

In der Mainmetropole waren am Sonntag mehr als eine halbe Million Menschen aufgerufen, über eine Abwahl des SPD-Politikers abzustimmen . Dabei war aber nicht nur eine Mehrheit notwendig, die gegen Feldmann stimmt, sie musste auch mindestens 30 Prozent der Stimmberechtigten ausmachen. Das ist eine hohe Hürde für eine Wahl auf kommunaler Ebene: So hatte 2018 die Beteiligung an der Stichwahl um Feldmanns Wiederwahl insgesamt bei nur 30,2 Prozent gelegen.

Feldmann steht seit Monaten massiv in der Kritik

Die Vorwürfe gegen den OB sind seit vielen Monaten massiv. So steht Feldmann derzeit wegen Korruptionsverdachts vor Gericht , dabei geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Affäre bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Seine damalige Freundin und spätere Frau soll vor Jahren zu überhöhten Konditionen einen Leitungsjob in einer Awo-Kita erhalten haben, zudem soll die Awo im OB-Wahlkampf 2018 Spenden für Feldmann eingeworben haben. Im Gegenzug sei Feldmann, so der Vorwurf, mit der damaligen Awo-Spitze übereingekommen, den Verband als OB wohlwollend zu behandeln. Er selbst weist die Vorwürfe seit Monaten strikt zurück.

Zudem leistete sich Feldmann mehrere Ausrutscher, unter anderem rund um die Europapokalfeierlichkeiten der Frankfurter Eintracht. Auf dem Rückflug aus Sevilla äußerte er sich sexistisch gegenüber Flugbegleiterinnen, im Römer riss er den Pokal für die Eintracht an sich. Die Eintracht-Führung hatte ihn daraufhin zur unerwünschten Person im Stadion erklärt. Auf mehrmalige Rücktrittsaufforderungen auch aus seiner eigenen Partei ging er nicht ein, eine Abwahl durch die Stadtverordneten nahm er nicht an.

„Psychischer Ausnahmezustand“

Am Abend wird auch ein Statement Feldmanns im Frankfurter Römer erwartet. Der OB werde kommen, erklärte sein Sprecher am Sonntag, er sei mittlerweile von seiner Corona-Infektion genesen. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Feldmann positiv auf das Virus getestet worden war. Zu einem Prozesstermin am vergangenen Montag, dem dritten Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen ihn, war er nicht erschienen; laut Attest wegen eines „psychischen Ausnahmezustands“. In einer Erklärung, die sein Anwalt am zweiten Prozesstag vorgelesen hatte, ließ Feldmann mitteilen, dass er seine Frau wegen der von ihm ungewollten Schwangerschaft geheiratet habe. Zuvor habe er auf die Abtreibung des gemeinsamen Kindes gedrängt. Dafür entschuldigte er sich am selben Abend in einem Facebook-Beitrag bei seiner heute sechsjährigen Tochter.

Die Frankfurter Stadtpolitik hatte seit Wochen für Stimmen gegen Feldmann geworben. Dafür hatten sich die Koalitionspartner Grüne, SPD, FDP und Volt mit der größten Oppositionspartei CDU zusammengetan, ein in der Geschichte der Mainmetropole beispielloser Vorgang. Es wurden rund 250.000 Flyer und 12.000 Plakate gedruckt sowie Kneipentouren, Hausbesuche und Infostände organisiert. „Wir wollen die Würde der Stadt wieder herstellen“, hatte der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Becker gesagt. Vertreter aus dem linken Spektrum betonten hingegen, dass Feldmann einiges geleistet habe für die Stadt. Feldmann betonte stets, sich vor allem für soziale Themen einzusetzen, wie mehr Leistungen für Familien, bezahlbares Wohnen oder den Kampf gegen Fluglärm

OB-Abwahl in Hessen ist äußerst selten

Dass Oberbürgermeister direkt vom Volk und nicht durch die jeweilige Gemeindevertretung gewählt werden, ist in Hessen erst seit 1993 der Fall. Seither kann ein Stadtoberhaupt auch nur von den Bürgern abgewählt werden. Solch eine Abwahl ist laut Hessischem Städtetag äußerst selten. Prominentester Fall war Margret Härtel (CDU) in Hanau: Nach Vorwürfen der Vorteilsannahme im Amt wurde sie 2003 durch ein Bürgervotum mit 89,5 Prozent der Stimmen abgewählt.

In Frankfurt gab das Bürgeramt für Wahlen im Laufe des Sonntags - anders als bei anderen Abstimmungen - keine Zwischenstände zur Wahlbeteiligung bekannt. Dadurch sollte jegliche Beeinflussung ausgeschlossen werden, hieß es. Auch zum Stand der Briefwahl gab es vorab keine Angaben. Am Nachmittag hieß es aus dem Amt, der Bürgerentscheid sei störungsfrei verlaufen. „Es läuft alles planmäßig“, erklärte das Amt.