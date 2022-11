Cannabis-Plantage entdeckt: Zwei Verdächtige

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. (© David Inderlied/dpa/Illustration)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Stadtallendorf (dpa/lhe) - - Eine Cannabis-Plantage mit rund 1000 Pflanzen hat die Polizei bei der Durchsuchung eines Wohnhauses in Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) entdeckt. Zwei Männer im Alter von 33 und 56 Jahren seien dabei am vergangenen Wochenende festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Marburg am Mittwoch mit. Beide Männer sitzen demnach in Untersuchungshaft. Laut Polizei erstreckte sich die Indoorplantage samt Keller und Dachboden über drei Etagen. Die Ermittler fanden zudem für die Zucht benötigtes Werkzeug, das vermutlich mehrere Zehntausend Euro wert sei. Seit Juni dieses Jahres ermitteln die Behörden gegen die Betreiber der Cannabis-Plantage.