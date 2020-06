Champions-League-Turnier: Frankfurt signalisiert Interesse

Das Emblem der Champions League. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Stadt Frankfurt hat grundsätzlich Interesse an der Austragung des geplanten Blitzturniers in der Champions League im August. Dies betätigte Markus Frank (CDU), Sportdezernent der Mainmetropole, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Frankfurt ist immer in der Lage, zu helfen", sagte er. "Natürlich haben wir Interesse, auch wenn es anders ausgetragen wird als gewohnt." Das Finale in der Königsklasse hätte eigentlich am vergangenen Samstag in Istanbul stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise ist die Europapokal-Saison aber derzeit unterbrochen. Laut Medienberichten wird die Europäische Fußball-Union UEFA das Endspiel wegen der Pandemie an eine andere Stadt vergeben.

Deutschland und Portugal sind nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP die Kandidaten als Gastgeber für die letzten K.o.-Runden ab dem Viertelfinale und das Finale. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich Frankfurt bewerben will. Der Gastgeber muss demnach aber vier Stadien benennen für die vier Viertelfinals, zwei Halbfinals und das Finale, die innerhalb von etwa zehn Tagen ausgetragen werden sollen.

Turnier ohne Zuschauer

Rund um Frankfurt kämen dafür die Opel-Arena in Mainz sowie das Stadion der TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim in Frage. Weitere Möglichkeiten wären laut "Bild" die kleineren Stadien der Zweitligisten SV Darmstadt 98 und SV Wehen Wiesbaden. Die Zeitung schreibt zudem von Bewerbern aus Portugal und Russland. Das Turnier soll wie derzeit die Bundesliga ohne Zuschauer stattfinden. Laut AP soll das Endspiel im August stattfinden. Die Entscheidung falle bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni.

Darmstadts Geschäftsführer Michael Weilguny zeigte sich überrascht. „An uns ist noch niemand herangetreten.“ Er verwies aber auf diverse Probleme im Stadion am Darmstädter Böllenfalltor. Zum einen soll im Sommer die Haupttribüne abgerissen werden und der Neubau beginnen. Damit würden Positionen für TV-Kameras fehlen. Zudem erfüllt das Flutlicht nur Zweitliga-Bedingungen, im Stadion gibt es kein Hawk-Eye. Weilguny: „Da müssten etliche Kriterien erst einmal überprüft werden.“

Die 05er äußerten gegenüber unsere Zeitung: „Das wäre eine tolle Sache, die wir natürlich sehr gerne unterstützen, sollte diese Idee tatsächlich konkret werden. Zum aktuellen Zeitpunkt macht es für uns aber noch keinen Sinn, darüber zu spekulieren.“

Aus der Bundesliga ist RB Leipzig bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Der FC Bayern München hat das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea 3:0 gewonnen. Borussia Dortmund ist im Duell mit Paris Saint-Germain ausgeschieden. 2022 ist München Gastgeber des Finales in der Königsklasse.