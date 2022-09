Charles III. und seine Verbindung nach Darmstadt

1997 starb Prinzessin Margaret. Zur Trauerfeier in der Darmstädter Stadtkirche und zur Beisetzung auf der Rosenhöhe kamen der damalige britische Thronfolger Prinz Charles (Fünfter von rechts) sowie sein Vater, Prinz Philip (Zweiter von links). (Archivfoto: Guido Schiek)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Die Königin ist tot, es lebe der König. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. ist automatisch ihr ältester Sohn und bisheriger Thronfolger Charles König. Dieser pflegte verwandtschaftliche Verbindungen nach Darmstadt – wohl nicht nur aus Pflichtgefühl.

Zwar war Elizabeth öfter in der Region zu Gast, etwa in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Aber nach Darmstadt hat sie es nie geschafft. Ganz anders Sohn Charles. Ein paar Mal besuchte er Darmstadt, meist mit seinem Vater, dem am 9. April 2021 verstorbenen Prinz Philip. Auch Charles‘ Bruder Andrew begleitete die beiden öfter nach Südhessen.

Charles reiste 1983 zum Geburtstag seiner Tante

Seine erste Reise nach Deutschland führte Charles mit seinem Vater 1962 nach Frankfurt und von dort nach Süddeutschland. Ob sie auch in Darmstadt vorbeischauten, ist nicht überliefert. Stattdessen wurde über Kleidung und Habitus geschrieben: Die beiden hätten „ungezwungene englische Eleganz und weltmännische Sicherheit“ gezeigt.

Fotos 1997 starb Prinzessin Margaret. Zur Trauerfeier in der Darmstädter Stadtkirche und zur Beisetzung auf der Rosenhöhe kamen der damalige britische Thronfolger Prinz Charles (Fünfter von rechts) sowie sein Vater, Prinz Philip (Zweiter von links). Archivfoto: Guido Schiek Königliche Verwandtschaft: Prinzessin Margaret an ihrem achtzigsten Geburtstag in der Darmstädter Stadtkirche mit ihrem Großneffen, dem britischen Thronfolger Prinz Charles (Mitte), und ihrem Adoptivsohn und Erben, dem Landgrafen Moritz von Hessen. Archivfoto: Günther Jockel 2

Unter anderem reiste Charles zum 70. Geburtstag seiner Tante, Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein (1913 bis 1997), an. Gefeiert wurde 1983 in einem Schlosshotel in Kronberg. Auch zum 80. Geburtstag von Prinzessin Margaret kam Charles. Ein Foto zeigt den britischen Thronfolger neben Margaret sitzend in der Darmstädter Stadtkirche. Ein Jahr später waren Charles und Philip schon wieder zu Besuch. Der Geburtstag war Anlass für einen Ausflug. Von Schloss Wolfsgarten gelangte die Gesellschaft mit einem Bus nach Eltville und unternahm eine Schifffahrt auf dem Rhein. „Chic sah er aus: Sonnenbrille, ein beneidenswert gut gebügeltes Hemd, lässig die Jacke überm Arm und die verblüfften Passanten freundlich anlächelnd“, hieß es in einem Artikel über den Thronfolger.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Charles III. wird heute offiziell zum König proklamiert

1997 starb Margaret. Natürlich kamen Charles und Philip zur Trauerfeier in die Stadtkirche und Bestattung auf die Rosenhöhe. Die Windsors hatten sie offenbar sehr gern. Charles schrieb: „So lange ich mich erinnern kann, kenne ich Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein (sie sah mich zum ersten Mal, als ich gerade ein paar Stunden alt war) und wurde bald zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens.“

Auch über Margarets Mann, Prinz Ludwig, verlor Charles liebevolle Worte. Er bezeichnete ihn als „godfather“, was man nicht als Patenonkel, sondern eher als Lieblingsonkel verstehen könne, wie Redakteur Michael Horn schrieb.

Großherzogliche Haus Hessen-Darmstadt eng mit Royals verbunden

Das großherzogliche Haus Hessen-Darmstadt, das es seit dem Tod von Margaret nicht mehr gibt, war mehrfach mit Mitgliedern des britischen Adels verwandt. Die vier Verwandtschaftslinien sind zum Teil recht kompliziert.

Prinz Philip, Gemahl von Queen Elizabeth, war der Sohn von Prinzessin Alice von Battenberg. Sie ist eine Tochter der Prinzessin Viktoria von Hessen, der ältesten Schwester des letzten Großherzogs, Ernst-Ludwig. Dessen Sohn, Prinz Ludwig, heiratete Margaret Campbell Geddes.

Lesen Sie auch: Zum Tod der Queen: Ihre Spuren in Südhessen

Die zweite Linie: Prinz Alexander, ein Sohn Großherzog Ludwigs II., heiratete Julie Haucke. Weil die Verbindung nicht standesgemäß war, verlieh der Bruder, Großherzog Ludwig III., der Familie einen neuen Namen: Battenberg. Alexander ist der Ururgroßvater von Charles.

Die dritte Linie geht zurück auf die englische Königin Victoria. Ihre Tochter Alice heiratete den hessischen Großherzog Ludwig IV.

Die vierte Linie: Erbprinz Georg Donatus von Hessen ehelichte Prinzessin Cäcilie von Griechenland, eine Schwester von Prinz Philip. Ein großer Teil der Familie starb auf dem Weg zur Hochzeit von Prinz Ludwig und Margaret 1937 in Großbritannien. Ihr Flugzeug stürzte ab.