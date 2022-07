Chatgruppen: Hausdurchsuchungen bei Frankfurter Polizisten

Ein Polizeiwagen vor dem Polizeipräsidium in Frankfurt. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN/FRANKFURT - Fünf Hausdurchsuchungen sind bei Frankfurter Polizisten am Freitag durchgeführt worden. Gegen einen der Beamten wird wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Drei anderen Beamten wird in diesem Zusammenhang Strafvereitelungen im Amt vorgeworfen. Einer muss sich außerdem wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses verantworten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und dem hessischen Landeskriminalamt (LKA).

Chatgruppen der Polizisten von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ausgestellt. Bei den Durchsuchungen der vier Beschuldigten wurden die Handys beschlagnahmt. Gegen einen Polizisten erhärtete sich der Vorwurf der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Auch dieser Polizist arbeitet im Präsidium Frankfurt. Demnach wurden die Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund von Ermittlungen inder Polizisten von der Staatsanwaltschaft Frankfurt ausgestellt. Bei den Durchsuchungen der vier Beschuldigten wurden die Handys beschlagnahmt. Gegen einen Polizisten erhärtete sich der Vorwurf der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Auch dieser Polizist arbeitet im Präsidium Frankfurt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.







Verknüpfte Artikel

Alle fünf Polizisten wurden beurlaubt, heißt es in der Mitteilung weiter.