Chemikalie bei BASF in Ludwigshafen in den Rhein ausgetreten

Rund 240 Kilogramm Triethanolamin sind in den letzten Tagen durch die Kläranlage der BASF in den Rhein geflossen. Um was für einen Stoff es sich handelt und welche Folgen das hat.

Von Isabelle Knörzer