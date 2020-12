Chlorwasserstoff-Wolke in Frankfurt-Höchst

(Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia)

FRANKFURT - Im Chemiepark Höchst in Frankfurt ist am Montagabend aus einem Leck in einer Anlage ein Gas aufgetreten. Sirenen warnten die Anwohner, nicht mehr nach draußen zu gehen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend in Frankfurt. Bei dem Gas habe es sich um Chlorwasserstoff gehandelt. Die Werksfeuerwehr habe versucht, die Gaswolke mit Wassersprühnebel niederzuschlagen. Erste Messungen hätten ergeben, dass die Gaswolke nicht gefährlich war, sagte der Sprecher. Chlorwasserstoff ist farblos und übelriechend. In Verbindung mit Wasser entsteht Salzsäure. Die Werksfeuerwehr versuchte nach seinen Angaben, das Leck zu schließen. Etwa 100 Feuerwehrleute waren unterwegs.

Die Bewohner der betroffenen Stadtteile Höchst und Unterliederbach wurden zunächst durch Sirenen gewarnt und aufgefordert, ein Gebäude aufzusuchen, Kinder ins Haus zu rufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungs- und Klimageräte abzuschalten und das Radio einzuschalten.