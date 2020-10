Chronisch krank und zu alt für den Kinderarzt: Was tun?

Natalie Förster (rechts) und Regina Akelbein wissen, wie ein Arzt zu finden ist. Fotos: dpa/Hans Dieter Erlenbach

SÜDHESSEN - Was passiert, wenn Jugendliche mit chronischen Erkrankungen erwachsen werden - und nicht mehr zu ihrem langjährigen Kinderarzt gehen dürfen? Sie müssen sich einen neuen Arzt suchen. Das gelingt nicht immer. Viele fallen durchs Netz. Das überregionale "Rhein-Main-Transitionsprogramm" versucht, ihnen in dieser schwierigen Lebensphase zu helfen.

Übergang von Kinder- in Erwachsenenmedizin

Die 17-jährige Tanja leidet an einer schmerzhaften und chronischen Darmerkrankung. Sie muss regelmäßg Medikamente gegen die schweren Entzündungen nehmen. Von ihrer Familie erhält sie so gut wie keine Unterstützung, in der Schule läuft es auch nicht richtig gut. "Sie ist mit der ganzen Situation überfordert und muss jetzt auch noch einen Facharzt finden, der sie weiterbehandelt", sagt Regina Akelbein von den Kinderkliniken Prinzessin Margaret in Darmstadt. Aufgabe der Fallmanagerin ist es, Tanja zu unterstützen. Sie telefoniert regelmäßig mit ihr, vermittelt den Kontakt zur Krankenkasse, klärt auf, informiert und versucht, sie zu motivieren.

Transition wird der Übergang von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin genannt. In der Regel passiert es zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr, dass die Krankenkassen die Kosten für eine Behandlung beim Kinderarzt nicht mehr übernehmen.

"Es ist eine Lebensphase, in der viel los ist und 1000 neue Aufgaben auf einen zukommen", sagt Oberärztin Natalie Förster. Abitur machen, einen Job finden, sich verlieben, von den Eltern abnabeln: Die eigene Erkrankung empfinden viele Jugendliche in der Phase des Erwachsenwerdens als lästig, manche sind damit auch einfach überfordert. Wenn sie dann plötzlich keine Medikamente mehr nehmen, weil ihr Kinderarzt sie ihnen nicht mehr verschreiben darf, kann dies zu gesundheitlichen Komplikationen führen und sogar lebensbedrohlich sein.

82 Patienten im Programm

Das "Rhein-Main-Transitionsprogramm" gibt es seit zwei Jahren. Es wurde auf Initiative von Natalie Förster und ihrem Kollegen Andreas Krahl gestartet und hat seinen Sitz an den Darmstädter Kinderkliniken. Das Team arbeitet überregional mit anderen Kliniken und Praxen zusammen. Derzeit sind 82 Patienten im Programm, die von zwei Fallmanagerinnen betreut werden. "Wir haben Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Diabetes", erklärt Natalie Förster. Ziel sei, das Programm nach und nach auch auf andere Krankheiten auszuweiten.

KONTAKT Das Rhein-Main-Transitionsprogramm ist rein rechtlich eine Tochter des Berliner Transitions-Projektes, das chronisch kranke Jugendliche ab 16 betreut. Weitere Infos und Kontakt: transitionsprogramm.de (ine)

Was die Arbeit des Teams enorm erschwert, ist das Problem, dass es äußerst mühselig ist, für chronisch kranke Patienten einen Arzt zu finden, der sie weiterbehandelt. "Schwerkranke Jugendliche haben häufig eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich, sie sind noch nicht erwachsen und brauchen mehr Unterstützung", so Natalie Förster. Die Gespräche mit den jungen Erwachsenen würden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht ausreichend vergütet, damit sei es für die Praxen äußerst unattraktiv, diese Patienten zu versorgen. Hinzu kommt, dass viele diabetologische Schwerpunktpraxen überlaufen sind. Persönliche Kontakte sind deshalb für das Transitionsprogramm unbezahlbar. "Im Rhein-Main-Gebiet sind wir gut vernetzt. Das ist unsere Stärke", sagt Natalie Förster.

Angeboten werden Schulungen und Beratungen: Wie finde ich einen Arzt? Welche Infos muss ich weitergeben? Wer stellt mir einen Schwerbehindetenausweis aus? Unter anderem müssen aber auch Verträge mit den Krankenkassen zur Kostenübernahme ausgehandelt werden, denn die Transition ist nicht in der Regelversorgung mit drin. Der Bedarf ist da, so das Fazit der Oberärztin. Das Team sei deshalb auch dabei, das Netz mit engagierten Internisten und Kinderärzten weiter auszubauen. "Das ist kein Automatismus, keine standardisierte Leistung und kein Selbstläufer", sagt Natalie Förster: "Wir bleiben dran."