Bares für Rares: Wer ist eigentlich Colmar Schulte-Goltz?

Der 49-Jährige studierte nach dem Abitur Kunstgeschichte an der Bochumer Ruhr-Universität. Die Vorliebe für Kunst und allem, was damit zu tun hat, bekam er bereits früh von seiner Ur-Oma eingebläut – auch sie hatte damals mit Kunstobjekten gehandelt. In vierter Generation führt Schulte-Goltz diese Tradition nun weiter. Der Kunsthistoriker sammelt Kunst allerdings nicht nur, sondern stellt diese in seinen zwei Galerien in Essen auch aus. „Galerie Goltz an der Philharmonie“ und „Kunstraum“ heißen sie. Letztere eröffnete er 2002 zusammen mit Kunst-Kollege Oliver Noelte.