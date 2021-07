Corona-Entwicklung in Hessen: Landesregierung informiert

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Die Corona-Inzidenz in Hessen steigt wieder langsam an - am Freitag lag sie bei 11,3. Doch wie ist der Trend der nächsten Tage? Wie weit sind die Impfungen? Und welche Maßnahmen plant die hessische Landesregierung in den Sommerferien, die nun begonnen haben? Das neue Schuljahr beginnt in Hessen offiziell wieder am 30. August.

Über diese und weitere Themen diskutiert am Montag das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung. Im Anschluss daran wird die Öffentlichkeit informiert.

Die Pressekonferenz können Sie am Montag ab etwa 14 Uhr hier verfolgen.

Der Livestream entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk.