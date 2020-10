Corona-Fälle am Staatstheater: Vorstellungen fallen aus

Vier Mitarbeiter des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Archivfoto: René Vigneron)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Aufgrund von vier bestätigten Corona-Fällen unter den Mitarbeitern der technischen Abteilungen fallen am Wochenende die Vorstellungen im Großen Haus des Wiesbadener Staatstheaters aus. Das betrifft die Oper "Lady Macbeth von Mzensk" am 10. Oktober und die Wiederaufnahme des Musicals "Jesus Christ Superstar" am 11. Oktober.

Nachdem zunächst zwei der technischen Mitarbeiter von deren Hausärzten unabhängig voneinander positiv auf Covid-19 getestet wurden – beide haben sich offenbar im privaten

Umfeld angesteckt –, hat das Hessische Staatstheater Wiesbaden alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. Zur Sicherheit wurden sämtliche Kontaktpersonen aus der Technik, Beleuchtung, Ton, Requisite und Dekoration vorsorglich getestet. Bis auf zwei fielen alle Tests bisher negativ aus. Aus Sicherheitsgründen haben die Gesundheitsämter in Wiesbaden und Mainz eine große Anzahl von Mitarbeitern trotzdem in häusliche Quarantäne gestellt.

Der dadurch verursachte Personalmangel zwingt das Hessische Staatstheater Wiesbaden leider dazu, die oben genannten Vorstellungen kurzfristig abzusagen.

Alle Karten der abgesagten Vorstellungen werden automatisch storniert, wenn Zuschauer ihre Kontodaten hinterlegt haben. Der Betrag wird auf die hinterlegte Bankverbindung erstattet. Für die Stornierung müssen Karteninhaber nicht eigens an die Theaterkasse kommen. Alle Besucher, deren Kontodaten nicht hinterlegt sind, oder die per Kreditkarte bzw. PayPal gekauft haben, müssen sich an die Theaterkasse wenden. Das geht vor Ort oder telefonisch unter Vorlage des Tickets bzw. Nennung der Auftragsnummer, damit die Eintrittskarten rückerstattet werden können.

Verknüpfte Artikel

Wenn als Gruppe gebucht wurde, ist das Gruppenbüro zuständig und telefonisch unter 0611.132 300 oder per E-Mail an gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de zu erreichen.