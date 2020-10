Corona-Flickenteppich Südhessen

Die Corona-Verordnung des Landes Hessen zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten wurde zuletzt am 11. August geändert. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur in Gruppen von maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Bei Veranstaltungen sind maximal 250 Besucher zulässig, wobei die Mindestabstände einzuhalten sind. Sport- und Trainingsbetrieb ist möglich. In Geschäften sowie Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht (db)