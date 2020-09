2 min

Corona: Hoffnung für Clubs und Discos in Hessen?

Hessen will im Zuge der neuen Corona-Maßnahmen weiter am Fünf-Stufen-Konzept festhalten. Ministerpräsident Bouffier stellt derweil Erleichterungen für Clubs und Diskos in Aussicht.

Von Christian Stang Reporter Politikredaktion Wiesbaden