Corona-Impfung: „Privilegien? Es geht um Freiheit!“

Zur Person

Lars Leuschner (49) lehrt als Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Osnabrück. Der im rheinhessischen Oppenheim lebende Jurist ist spezialisiert auf Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Leuschner habilitierte sich an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, war als Anwalt in Frankfurt und als Richter am Landgericht Wiesbaden tätig.