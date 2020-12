Corona-Impfung: Wer haftet bei Nebenwirkungen?

Ärztehaftpflicht

Ärzte, die in Corona-Impfzentren oder später in ihren Praxen impfen, müssen sich keine Sorgen über die Haftung bei eventuellen Fehlern machen. Anbieter wie die Deutsche Ärzteversicherung oder die HDI Versicherung haben ihre Ärztehaftpflichtdeckung erweitert. Das gilt auch für Rentner und Medizinstudenten, die eine Police haben. Denn bei groben Fehlern kann das Impfpersonal in Haftung genommen werden. Diese Schäden decken die Versicherungen.