Info:

Die Quote bei den Erstimpfungen liegt in Hessen derzeit bei über 60 Prozent (rund 3,8 Millionen). Bei den Zweitimpfungen beträgt die Quote mittlerweile knapp 50 Prozent (rund 3,1 Millionen).

Mehr als 2 Millionen Hessen wurden in Impfzentren geimpft, n den Haus- und Facharztpraxen sind seit April rund 2,5 Millionen Impfungen verabreicht worden, zuzüglich der Impfungen durch Betriebsärzte.