Corona in Rheinland-Pfalz: 745 Corona-Schnellteststationen

MAINZ - Für einen Corona-Schnelltest bezahlen die Menschen in Rheinland-Pfalz nach einer Umfrage in verschiedenen Teststellen in der Regel zwischen 10 und 20 Euro. Der Preis hängt vom Anbieter, dem Angebot in der Region und der Nachfrage ab. Knapp drei Wochen nach dem Ende der kostenlosen Bürgertests für alle gibt es noch rund 745 Testzentren - etwa halb so viele wie vor dem Stichtag 11. Oktober, wie die Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Laura Acksteiner, sagte. Zuvor hatten die Zentren rund 11,50 Euro für einen Test abrechnen können.

Auch eine Reihe von Apotheken bieten weiter Schnelltests an. Wie viel diese kosten, liege im Ermessen des Apothekers, heißt es beim Landesverband. Unter den Teststellen sind zudem viele Arztpraxen. Wer mit Symptomen kommt, müsse den Test nicht selbst bezahlen, vorausgesetzt, der Arzt halte diesen für angemessen, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

Für Kinder, Schwangere und Menschen mit medizinischen Indikatoren sind die Schnelltests weiterhin kostenlos.

Die Stadt Koblenz bietet geimpften Menschen bis Ende des Jahres weiterhin kostenlose Corona-Schnelltests an. Auch sie könnten sich mit dem Coronavirus infizieren, hätten jedoch oft keine Symptome und könnten so Ungeimpfte anstecken, sagte ein Sprecher der Stadt.

Corona-Zahlen für Deutschland Der seit gut zwei Wochen anhaltende Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 149,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 145,1 gelegen, vor einer Woche bei 106,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 16.887 Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.24 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 13.732 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet.

Corona-Inzidenz am Sonntag auf höchstem Stand seit 10. September

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag auf den höchsten Stand seit dem 10. September gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 98,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Samstag waren es 95,7.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank von 3,0 auf 2,8, wie die Behörde weiter mitteilte. Anfang Oktober waren es erst 1,3. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,28 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 4,15 Prozent am Samstag.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz registrierten 292 neue Corona-Infektionen (Stand 11.10 Uhr). Aktuell sind 8815 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um einen auf 4092.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es in der Stadt Speyer mit 185,3. Danach folgen der Kreis Germersheim (176,7), Worms (165,4) und der Kreis Cochem-Zell (152,7). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 47,2 in der Stadt Kaiserlautern.

Zwei Corona-Todesfälle in Mainz

In Mainz sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) auf 218, während die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner absinkt. Im Vergleich zum Vortag meldete das LUA 39 bestätigte Neuinfektionen sowie eine von 111 auf 92 gefallene Inzidenz. Die beiden anderen Indikatoren zur Bewertung der Pandemielage steigen dagegen deutlich. Die Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt nun bei 2,9, während der Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbetten-Kapazität in Rheinland-Pfalz auf 4,58 steigt. Der Grenzwert für die nächste Warnstufe beträgt hier sechs.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das LUA 27 Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 78. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert.















Die Lage im Kreis Alzey-Worms

Im Landkreis und in der Stadt Worms sind zwei Menschen nach einer Corona-Infektion verstorben. Das meldet das Landesuntersuchungsamt am Freitag. Alle Zahlen für die Region finden Sie hier













