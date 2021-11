Corona in Rheinland-Pfalz: Inzidenz jetzt über 190

Menschen warten im Corona-Impfzentrum auf ihre Impfung. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag auf den Höchststand von 193,5 geklettert. Am Vortag waren es noch 188,7, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Gesundheitsämter zählten 1606 neue Infektionen. Aktuell sind 19.762 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um 4 auf 4203.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 3,3 auf 3,6. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 6,48 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 5,99 Prozent am Montag.

Ein Anteil von 6,0 Prozent Covid-Patienten auf den Intensivstationen ist der Schwellenwert für die Warnstufe 2 bei diesem Leitindikator zur Einschätzung der Pandemie. Sind in einer Kommunen über drei Tage hinweg mindestens zwei dieser Indikatoren erreicht, gilt dort die Warnstufe 2. Die Inzidenz der Infektionen liegt für die Warnstufe 2 zwischen 100 und 200.

Corona-Zahlen in Deutschland Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fälle am Mittwochmorgen mit 52.826 an. Vor genau einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 319,5 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 312,4 gelegen, vor einer Woche bei 232,1 (Vormonat: 66,1) gelegen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.01 Uhr wiedergeben. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht.



Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 294 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 236 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.129.950 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Dienstag mit 4,86 an (Montag: 4,65). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.



Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.540.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98.274.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen gab es am Donnerstag im Kreis Germersheim mit 495,3. Danach folgen die Stadt Landau (351,3), der Kreis Südliche Weinstraße (337,6) und Neustadt an der Weinstraße (305,8). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 83,1 in der Stadt Trier.

















Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Inzidenz in Mainz steigt auf 182

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt weiter deutlich an. Am Mittwoch meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) 73 bestätigte Neuinfektionen sowie eine von 174 auf 182 angestiegene Inzidenz. Auch die beiden anderen Indikatoren zur Bewertung der Pandemie-Lage steigen. So liegt die Hospitalisierungsinzidenz pro 100_000 Einwohner binnen sieben Tagen im Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe nun bei 3,3 (Vortag: 2,8) und der Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbetten-Kapazität in Rheinland-Pfalz bei 5,99. Damit steht Mainz kurz vor dem Übergang in die Warnstufe 2, die unter anderem weitere Einschränkungen für Ungeimpfte und häufigere Tests an den Schulen bedeutet.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das LUA 60 Neuinfektionen sowie eine Inzidenz von 154 (Vortag: 140). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet.

Im Kreis Mainz-Bingen haben sich über das Wochenende 146 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 9757. Von den drei Leitindikatoren, nach denen die geltende Warnstufe festgelegt wird, ist weiterhin nur die Sieben-Tage-Inzidenz mit 135,1 über dem Schwellenwert zur Warnstufe 2, der bei 100 liegt. Am Freitag war die Inzidenz noch bei 116,7. Die Hospitalisierungsinzidenz (3) und die Belegung der Intensivbetten (5,86) sind weiterhin unter den Schwellenwerten der Warnstufe 2, die für diese Indikatoren bei 5 beziehungsweise 6 liegen. Befinden sich zwei Werte an drei aufeinanderfolgenden Werktagen über ihrer jeweiligen Grenze, gilt ab dem übernächsten Tag die nächsthöhere Warnstufe.

Lesen Sie auch: Das würde Warnstufe 2 für den Kreis Mainz-Bingen bedeuten

Der Kreis arbeitet derzeit daran, das Impfzentrum in Ingelheim zu reaktivieren, und sucht dafür noch Personal. Der Beigeordnete Erwin Malkmus hebt zudem die Möglichkeit hervor, sich wieder einmal die Woche kostenlos testen zu lassen, und appelliert: „Lassen Sie sich eine dritte Impfung geben, wenn Sie an der Reihe sind, und überzeugen Sie Menschen, die bislang unentschlossen waren, vom schützenden Piks.“















Die Warnstufen und Leitindikatoren auf einen Blick erklärt:

Die Landesregierung hat drei Warnstufen festgelegt, die an die drei Leitwerte gekoppelt sind. Für die Stufe 1 gelten die Werte: Inzidenz bis 100, Hospitalisierungsinzidenz kleiner als 5, Anteil Covid-19-Erkrankter an Intensivkapazität kleiner als 6 Prozent. Werden in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zwei von drei Leitwerten jeweils an drei Werktagen in Folge überschritten, gilt eine höhere Warnstufe. Dadurch werden die Corona-Regeln für Zusammenkünfte und Veranstaltungen, aber auch für Gastronomie und Sport insbesondere für Menschen verschärft, die weder geimpft noch von Corona genesen sind. So sind derzeit bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zu 250 Nicht-Immunisierte zugelassen - bei Warnstufe 2 sinkt diese Zahl auf 100, bei Warnstufe 3 auf 50.













Die neue Corona-Ampel für Rheinland-Pfalz. (Grafik: VRM)

Der Corona-Überblick für Mainz, Rheinhessen und Rheinland-Pfalz

Immer auf dem Laufenden

Auf unseren Nachrichtenportalen halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz und Deutschland auf dem Laufenden und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.