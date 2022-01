Corona in Rheinland-Pfalz: Rekordinzidenz in Mainz

Ein Gast in einer Bar. (Symbolfoto: dpa)

MAINZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag deutlich gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 196,1 nach 170,0 am Vortag. Die Gesundheitsämter erfassten innerhalb von 24 Stunden 2639 neue Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2. Demnach ist aktuell bei 23.106 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit der Virusvariante Omikron stieg innerhalb eines Tages von 102 auf 123. Von den Laboruntersuchungen, bei denen die Variante ermittelt wurde, entfielen nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 46,6 Prozent auf Omikron und 53,4 Prozent auf die bisher dominierende Variante Delta.

Die Hospitalisierungsinzidenz blieb unverändert bei 2,42 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-Patienten stieg um 12 auf 4671.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag in der Stadt Kaiserslautern mit 426,4 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Danach folgten der Landkreis Kaiserslautern (378,1), die Landeshauptstadt Mainz (320,6) und der Kreis Germersheim (244,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 108,5 im Kreis Bernkastel-Wittlich.















Wieder Inzidenz-Höchststand in Mainz

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt in Mainz weiter stark an. Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) im Vergleich zum Vortag 200 bestätigte Neuinfektionen sowie einen Sprung der Inzidenz von 264 auf den neuen Höchststand von 321. In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen liegt sie nun bei 441, bei den 20 bis 59-Jährigen bei 382 und bei den über 60-Jährigen bei 73.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt derweil stabil bei 2,42, während die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Mainzer Kliniken weiter absinkt auf sieben.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das LUA derweil 158 Neuinfektionen sowie einen Anstieg der Inzidenz von 178 auf 226. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden weder in Mainz noch im Kreis registriert. Die Gesamtzahlen liegen weiter bei 234 bzw. 251.













Rasanter Anstieg der Corona-Infektionen in Bad Kreuznach

In den vergangenen Tagen musste die Corona-Stabsstelle des Kreises Bad Kreuznach einen rasanten Anstieg von Corona-Infektionen registrieren (Dienstag 142, Montag 42), die, so heißt es am Dienstag in der Pressemeldung, offensichtlich im Zusammenhang mit dem Besuch diverser gastronomischer Einrichtungen in der Altstadt von Bad Kreuznach stehen. Eine nicht unerhebliche Anzahl der infizierten Personen habe als mögliche Ansteckungsquelle den Besuch unterschiedlicher Kneipen, Bars und Cafés angegeben. Als Ansteckungszeitraum komme der 25. bis 31. Dezember in Betracht.

„Die Mehrzahl der Personen ist mit der Omikron-Variante infiziert“, berichtet die Stabsstelle. Um das Ausmaß der Infektionen eindämmen zu können, werden alle Personen, die in besagtem Zeitraum in der Altstadt einen Gastro-Betrieb besucht haben, gebeten, sich testen zu lassen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Zudem weißt die Kreisverwaltung Gastronomen erneut darauf hin, neben der Kontrolle des Immunisierungsstatus am Eingang, auch eine lückenlose Kontakterfassung der Gäste sicherzustellen. Nur durch eine solche Kontakterfassung könnten größere Ausbruchsgeschehen schnell und effektiv eindämmt werden.

Inzidenz in Worms sinkt deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms liegt am 3. Januar bei 115,0 und ist damit gesunken (Vortag: 155,8). Nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hat Worms den siebt-niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt 11 bestätige Corona-Fälle gemeldet. Die meisten Neuinfektionen werden weiterhin bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen liegt bei 221,8 (Vortag: 246,4). Derweil wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,42 (Vortag: 2,27). 20 Corona-Patienten aus Worms wurden zuletzt in einem Krankenhaus behandelt (Stand Montag). Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind folgende Einrichtungen von Corona-Neuinfektionen betroffen: Eine Wormser Asylunterkunft.

Kreis Alzey-Worms: Niedrigste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Für den Landkreis Alzey-Worms liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 99,4 und ist damit gesunken (Vortag: 132,3). Wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervorgeht, hat der Kreis den niedrigsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Binnen 24 Stunden wurden dem Landesuntersuchungsamt 16 bestätige Corona-Fälle gemeldet. Derweil wurden dem Gesundheitsamt für den Kreis keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,42 (Vortag: 2,27). 13 Corona-Patienten aus dem Kreis wurden zuletzt in einem Krankenhaus behandelt (Stand Montag). Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind folgende Einrichtungen von Corona-Neuinfektionen betroffen: Eine Asylunterkunft in Osthofen.

