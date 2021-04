Corona-Infizierte im Kreis Bergstraße werden immer jünger

Sitzung des Kreistags am 3. Mai

Am Montag, 3. Mai, findet ab 14 Uhr in der Weststadthalle in Bensheim die konstituierende Sitzung des Kreistags statt. Besucher der Sitzung werden gebeten, vorab einen Corona-Bürgertest oder Corona-Selbsttest durchzuführen. „In einer Demokratie ist es wichtig, dass die gewählten Institutionen arbeiten – auch und gerade in Krisenzeiten“, so Landrat Engelhardt.