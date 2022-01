Corona-Inzidenz in Mainz auf Rekordwert

Eine Wissenschaftlerin hält Coronavirus-Testproben in der Hand. (Symbolfoto: dpa)

MAINZ - Das neue Jahr startet in Mainz mit einem nicht gerade erstrebenswerten Rekord. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus übertrifft am 2. Januar laut Landesuntersuchungsamt den Jahreshöchstwert von 2021. Am 26. November hatte die Inzidenz bei 261 gelegen. Am ersten Sonntag des Jahres meldet das Landesuntersuchungsamt für Mainz nun den Wert von 262.

Am Donnerstag vor Silvester hatte der Wert noch bei 186 gelegen, sich über Silvester dann der 200er-Marke angenähert. Am Sonntag dann der rasante Anstieg. Seit Donnerstag wurden 262 Neuinfektionen in der Stadt gemeldet.

Im Landkreis Mainz-Bingen lag die Inzidenz vor Silvester noch bei 128. Auch dort stieg der Wert auf 183 am Sonntag. Die Zahl der als neuinfiziert gemeldeten Menschen beträgt im Kreis seit Donnerstag 185.

Die Hospitalisierungsrate liegt landesweit bei 2,27; laut Landesuntersuchungsamt liegt die landesweite 7-Tages-Inzidenz bei 87,8 pro 100.000 geimpfte Personen und bei 335,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen.

In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

