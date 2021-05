Corona-Inzidenz: Nun fällt auch im Odenwald die 50er-Marke

Das Gesundheitsamt des Odenwaldkreises in Erbach. (Archivfoto: Dirk Zengel)

ODENWALDKREIS - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Odenwaldkreis erstmals seit dem 10. März unter 50 gefallen. Sie hat damit zugleich den Grenzwert unterschritten, der nach dem hessischen Stufenplan zu einem schnelleren Eintritt in die nächste Lockerungsphase führen kann: Weitere Restriktionen fallen dann, wenn eine Region fünf Tage hintereinander unter der genannten Marke bleibt. Damit könnten im Kreis schon Anfang nächster Woche jene Erleichterungen eintreten, die gemessen an der Stabilität der 100er-Inzidenz für das folgende Wochenende in Aussicht stehen.



Einen Niederschlag finden die vorausgegangen Ansteckungswellen indes weiter in Sterbefällen, die in Zusammenhang mit Sars-Cov-2 stehen. So ist am Donnerstag der Tod einer weiteren Patientin oder eines weiteren Patienten übermittelt worden. Der oder die Verstorbene war zwischen 70 und 79 Jahre alt und hatte zu Hause gelebt. Die kreisbezogene Zahl der Todesfälle liegt damit bei 169.

Bemerkbar macht sich die dritte Welle auch weiter am Bedarf nach stationärer Behandlung. Diese wird am Gesundheitszentrum in Erbach für sechs Patienten geleistet, von denen einer auf die Intensivmedizin angewiesen ist. Um weitere acht Betroffene kümmern sich Kliniken außerhalb des Kreises.







Exakt hat das Robert-Koch-Institut am Freitag um 0 Uhr für den Odenwaldkreis eine Inzidenz von 47,6 errechnet. Dieser auf 100.000 Einwohner bezogene Wert ergibt sich aus dem PCR-Testnachweis von 46 Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen. In der Unterzent und in Erbach/Michelstadt gab es je 20 Fälle (Höchst 13, Breuberg 6, Lützelbach 1, Erbach und Michelstadt je 10).

Im Gersprenztal gab es vier Infektionen (Reichelsheim 4, Brensbach und Fränkisch-Crumbach je 0), in Bad König/Brombachtal zwei (Bad König 2, Brombachtal 0) und in Mossautal/Oberzent gibt es derzeit keine neuen Fälle. Die 46 Positivtests verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Altersgruppen: 0 bis 9 Jahre (1), 10 bis 19 Jahre (9), 20 bis 29 Jahre (4), 30 bis 39 Jahre (12), 40 bis 49 Jahre (10), 50 bis 59 Jahre (4), 60 bis 69 Jahre (4), 70 bis 79 Jahre (2). Derzeit gibt es keine Fälle bei Personen über 80 Jahren. Der Infektionssaldo aller derzeit positiv getesteten Personen ist abermals gesunken und liegt nun bei 114.