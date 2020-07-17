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Freitag, 17.07.2020 - 04:30
5 min

Corona-Krise: „Kein Verständnis für große Partys“

Feiern ohne Abstand und Maske als Ventil in der Krise? Ein Mainzer Psychiatrie-Professor erklärt, warum manchmal nicht Verdrängung, sondern etwas Angst hilfreich sein kann.

Christian Matz: Reporterchef
Von Christian Matz
Reporterchef
Die Partys am Ballermann auf Mallorca (im Bild Magaluf) haben Schlagzeilen gemacht - aber auch in Deutschland gibt es viele Feiern, bei denen die Kontaktbeschränkungen kaum noch beachtet werden. Foto: dpa

Die Partys am Ballermann auf Mallorca (im Bild Magaluf) haben Schlagzeilen gemacht - aber auch in Deutschland gibt es viele Feiern, bei denen die Kontaktbeschränkungen kaum noch beachtet werden. (Foto: dpa)

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Zur Person
Klaus Lieb ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und seit 2008 Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz. 2013 wurde er vom Deutschen Hochschulverbandf für seinen vorbilichen Einsatz für Transparenz in der Wissenschaft als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichet.
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