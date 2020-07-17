Freitag, 17.07.2020 - 04:30
5 min
Corona-Krise: „Kein Verständnis für große Partys“
Von Christian Matz
Reporterchef
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Zur Person
Klaus Lieb ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und seit 2008 Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz. 2013 wurde er vom Deutschen Hochschulverbandf für seinen vorbilichen Einsatz für Transparenz in der Wissenschaft als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichet.
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